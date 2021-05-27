مالديني يعلن رحيل جيانلويجي دوناروما عن ميلان مجاناً

أعلن مدير نادي ميلان، باولو مالديني، أمس الأربعاء، أن حارس مرمى الفريق جيانلويجي دوناروما سيترك النادي “اللومباردي” هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد الدولي الإيطالي مع الروسونيري في نهاية الشهر المقبل، وقد ارتبط بالانتقال إلى عملاقي الدوري الإسباني برشلونة، وريال مدريد، وإلى مانشستر يونايتد، وحتى يوفنتوس، غريم ميلان التقليدي في إيطاليا.

وقال مالديني على منصة التواصل الاجتماعي “تويتش”: “نحتاج إلى إظهار الاحترام لشخص قدم الكثير لميلان، لم يقلل احترامه لنا أبداً. نحن نسير في طرق منفصلة، لكن لا يسعني إلا أن أتمنى له الأفضل.

“دوناروما كان أحد أبرز اللاعبين في صفوفنا هذا الموسم، لكن بات من الصعب إيجاد لاعبين يستهلون مشوارهم الكروي مع فريق وينهون مسيرتهم معه، وبالتالي طريقنا ينفصل”.

وتابع أسطورة الروسونيري: “أعتقد أننا بحاجة إلى شكر كل لاعب شارك في هذا الموسم الرائع، دوناروما كان زعيماً وفي كثير من الأحيان قائدنا”.

وأنهى ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، الموسم في المركز الثاني نهاية الأسبوع الماضي، وحجز بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

ويعتبر جيانلويجي دوناروما (22 عاماً)، أحد أفضل حراس المرمى في العالم، وسيكون أساسياً في تشكيلة المدرب روبرتو مانشيني خلال مشاركة منتخب إيطاليا في نهائيات يورو 2020 المؤجلة إلى الشهر المقبل، بسبب فيروس كورونا.

وخاض دوناروما مباراته الأولى مع ميلان في سن السادسة عشرة بعدما تخرج من أكاديمية النادي عام 2015، ومنذ ذلك الحين شارك معه في أكثر من 200 مباراة، مما عزز سمعته كأفضل حارس مرمى في إيطاليا.