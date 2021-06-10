مالك إنتر ميامي متفائل بالتعاقد مع ميسي

ذكرت صحيفة “ذا سن” البريطانية أن النجم السابق ديفيد بيكهام واثق من قدرته على استقدام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإنتر ميامي بعد نهاية مشواره في أوروبا في غضون موسمين.

وحسب الصحيفة فإن بيكهام أحد ملاك إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم أجرى مفاوضات مع والد "ليو"، وهو واثق من رغبته في إنهاء مسيرته بالولايات المتحدة الأميركية.

كما كشف خورخي ماس أحد ملاك إنتر ميامي عن تفاؤله بشأن التعاقد مع قائد برشلونة وهدافه التاريخي؛ وإن كان لا يتوقع انضمامه الصيف الحالي.

ولا يزال مستقبل ميسي الذي سيكمل عامه الـ 34 نهاية الشهر الحالي، معلقاً إذ ينتهي عقده مع برشلونة في نهاية يونيو.

ومع إتاحته في سوق الانتقالات مجاناً لا تزال العديد من الأندية تمنّي النفس بالتعاقد مع الهداف التاريخي لبرشلونة ومن بينها إنتر ميامي.

ميسي كشف في السابق عن رغبته في إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة

واعترف ميسي في أكثر من مناسبة برغبته في إنهاء مسيرته في الولايات المتحدة الأميركية، وفي المقابل إنتر ميامي متفائل بالتعاقد مع قائد برشلونة وإن لم يكن هذا الموسم.

وقال ماس مدير وأحد ملاك إنتر ميامي إلى جوار أسطورة مانشستر يونايتد بيكهام في تصريحات أبرزتها صحيفة “ماركا” الإسبانية “أنا متفائل بأن ميسي سيلعب بقميص إنتر ميامي لأنني أعتقد أنه سيكمل إرث أفضل لاعب في جيلنا ويحقق طموحات مالكي إنتر ميامي لبناء فريق على مستوى عالمي”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه جوان لابورتا رئيس برشلونة مطلع الشهر الحالي أن المفاوضات مستمرة بشكل جيد لتمديد عقد القائد والهداف التاريخي للنادي، وأكد أن النادي بات قريباً من الإعلان عن المزيد من الصفقات الجديدة.

وينتهي عقد ميسي هذا الشهر ويستطيع الانتقال إلى أي فريق آخر مجاناً، بينما ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب بات قريباً من البقاء.

وتعرض إنتر ميامي لعقوبات وغرامات مالية من طرف رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم على خلفية صفقة بليس ماتويدي من يوفنتوس، كما غرم جورج ماس شريك بيكهام في الفريق مبلغ 250 ألف دولار بعد التحقيق الذي أجري حول مالية النادي.