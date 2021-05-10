مالك تشيلسي يتجاهل إنجازات توخيل

تجاهل رومان آبراموفيتش، مالك تشيلسي، توجيه التهنئة إلى المدير الفني توماس توخيل، على النتائج الرائعة التي حققها البلوز في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب ريال مدريد.

ونجح المدرب الألماني في قيادة النادي اللندني لإقصاء نظيره الإسباني، بالفوز عليه بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتأهل لنهائى دوري الأبطال في مواجهة مواطنه مانشستر سيتي.

كما وصل البلوز لنهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي حيث سيلاقي ليستر سيتي.

وقالت صحيفة «تيليغراف» البريطانية أن توخيل لم يتلق أي تهنئة شخصية من الروسي آبراموفيتش رغم هذين الإنجازين المميزين.

ورد الألماني على هذا الأمر قائلاً: «لا على الإطلاق، أنا على اتصال مع مجلس الإدارة، وعلى اتصال مع جميع الأشخاص المسؤولين ولا أشعر بأي ندم على الإطلاق.

«أنا متأكد من أن مالك النادي يحب ما يراه وتعجبه النتائج التي نحققها، وهذا ما يستحقه، لقد بنى نادياً رائعاً، وأنا جزء منه، نحاول أن نجعله سعيداً، ونحاول أن نجعل أنفسنا سعداء، لذلك لدينا نفس الأهداف».