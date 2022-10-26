مالك كريستال بالاس السابق يحث مانشستر يونايتد على "تمزيق" عقد رونالدو

حث سايمون جوردان مالك نادي كريستال بالاس السابق إدارة مانشستر يونايتد على إنهاء عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بأسرع وقتٍ ممكن.

وعاد الهداف المخضرم إلى تدريبات الفريق بطلب من المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ بعد استبعاده من مواجهة تشيلسي الأخيرة لأسباب تأديبية.

جوردان لا يتحمل تصرفات رونالدو

وقال جوردان لموقع "توك سبورت": "لو كنت أنا من تعرض لهذا لعملت سريعاً على إنهاء العقد بحال استمرار الوضع على نفس الحال.

"إذا أراد اللاعب الرحيل واستمرت المشاكل، وبما أن الاتفاق معه ساري حتى نهاية الموسم، ولم يتبق منه إلا أشهر معدودة، سأعمل على تمزيق هذا العقد لأن الأمر لا يستحق المزيد من الجدل."

يذكر أن النجم البرتغالي مرشح لمغادرة مانشستر يونايتد مع بداية فترة الانتقالات الشتوية مطلع عام 2023 ومن المتوقع أن تتنافس عدة أندية لضمه مثل تشيلسي وروما وسبورتينغ لشبونة.