مالك ليفربول ينتظر "عرضاً مجنوناً" لبيع النادي

أكد رئيس ليفربول، توم فيرنر، أن مجموعة فينواي الرياضية، لن تكون مستعدة لبيع النادي، إلا إذا وصلها سعر مجنون.

وفي حديثه لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال فيرنر: "إذا جاء شخص ما إلى منزلك، وعرض عليك سعراً مجنوناً، فعليك دراسته، لكن مصلحتنا بالتأكيد هي الاحتفاظ بالممتلكات التي لدينا وتنميتها.

"أعتقد أننا نرى الكثير من التحسن، ليس فقط من الناحية المالية، لدينا التزام تجاه مؤيدينا، سبب تطورنا هو أننا ركزنا على بناء فريق فائز داخل وخارج الأرض.

"أهم شيء بالنسبة لنا هو أن نحاول أن نكون الأفضل في الموسم".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم التأكيد على أن مالكي ليفربول تلقوا استثماراً بقيمة 538 مليون جنيه استرليني، من مجموعة ريدبيرد كابيتال.

وشهدت الصفقة أيضاً تعديلاً خلف الكواليس، مع دخول أيقونة كرة السلة لوبرون جيمس، وشركائه في العمل، حيث أخذ كلاهما حصة.

وكان هناك بعض الاقتراحات بأن هذه الخطوة، كانت الأولى نحو تقدم جون دبليو هنري وفيرنر، لكن فيرنر أوضح موقفه في مقابلة أجريت معه مؤخراً.