ماندجوكيتش صفقة الموسم في الدحيل

وصل إلى الدوحة ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس تمهيداً للانضمام إلى الدحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة من العيار الثقيل للفريق الساعي بقوة لاستعادة لقب الدوري هذا الموسم، والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخ النادي خلال العام.

وأجرى الدولي الكرواتي الفحص الطبي في مستشفى الطب الرياضي وجراحة العظام «سبيتار» وقد اجتاز الفحص بنجاح تمهيداً للتوقيع الرسمي على عقد انتقاله إلى الدحيل قادماً من يوفنتوس، على أن يتم قيده في قائمة الدحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة التي تبدأ بعد أيام قليلة مع بداية يناير 2020.

وبالتعاقد مع النجم الكرواتي سيكون ماندجوكيتش المحترف الخامس في صفوف الفريق وفقاً للوائح 4 أجانب لاعب محترف عربي، وسيلتحق بذلك بزميله السابق في يوفنتوس المدافع مهدي بنعطية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس تداول مقطع فيديو يظهر ماندجوكيتش (33 عاماً) في زيارته لأحد فنادق الدوحة، وكذلك وهو في طريقه لمستشفى سبيتار وهو يرتدى قميص الدحيل بصحبة وكيل أعماله وأحد مسؤولي النادي، للخضوع للكشف الطبي تمهيداً لانتقاله إلى الدحيل.

وربطت تقارير مؤخراً بين ماندجوكيتش ومانشستر يونايتد وميلان، لكن يبدو أنه أقرب من أي وقت مضى من الانتقال إلى الدحيل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة بعد الانتهاء من وضع كافة الرتوش الخاصة بهذه الصفقة الكبير.

وكان الكرواتي قد انتقل إلى يوفنتوس في 2015 قادماً من أتلتيكو مدريد، وشارك مع الفريق في 162 مباراة، وسجل 44 هدفاً، وصنع 18 تمريرة حاسمة لزملائه.

ولم يعلن الدحيل حتى الآن عن مدة التعاقد، وسيتم الكشف عن المدة خلال تقديم اللاعب لوسائل الإعلام في الساعات القادمة بمؤتمر صحفي عالمي.

ويأتي التعاقد مع ماندجوكيتش بعد أقل من أسبوعين على تولي الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني رئاسة النادي لمدة 4 سنوات، وهو وعد خلال الجمعية العمومية بمواصلة العمل والنجاحات ليظل الدحيل في القمة ويحقق المزيد من البطولات والإنجازات.

ويعد الكرواتي الأجنبي الثاني الذي ينضم إلى الدحيل بعد الغاني مانساه، وتشير التوقعات إلى وجود تغييرات على مستوى محترفي الدحيل حيث سيتم الاستغناء عن لاعب أجنبي على الأقل أو لاعبين حتى يتم قيد ماندجوكيتش ومانساه، ولا تزال الأمور قيد الدراسة وانتشرت بعض الشائعات حول رحيل يوسف المساكني إلى أحد الأندية المحلية، وأيضاً المهاجم العراقي ميمي، فيما تقول الأنباء أنه قد تتم إعارة مانساه، لقيد ماندجوكيتش كمحترف رابع، على أن يتم قيد بنعطية في خانة المحترف العربي، لكن لا يزال المدرب روي فاريا لم يحسم الأمور وسيتخد القرار النهائي بما يتماشى مع مصلحة الفريق.

يذكر أن ماندجوكيتش كان محل اهتمام الريان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ووصلت المفاوضات بين النادي واللاعب إلى مراحل متقدمة، خاصة وأنه لم يكن يشارك مع فريق السيدة العجوز بصفة أساسية منذ بداية الموسم الحالي، ولكن مبالغة اللاعب في طلباته المادية جعلت الريان يصرف النظر عن التعاقد معه ويعلن توقف المفاوضات مع ماندجوكيتش.