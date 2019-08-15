ماندجوكيتش مرشح للعودة إلى بايرن ميونيخ

أفادت مصادر إعلامية ألمانية وإيطالية الخميس عن إمكانية عودة ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس إلى صفوف فريقه السابق بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني في المواسم السبعة الماضية.

وحذت صحيفة "كيكر" الألمانية حذو نظيرتها الإيطالية "لا غازيتا ديلو سبورت" بعدما ألمحت إلى عودة محتملة، فكتبت: "(مدرب بايرن الكرواتي نيكو) كوفاتش يريده بأي ثمن، من أجل تدعيم موقعه في غرف تبديل الملابس، الامور باتت جدية".

ودافع الدولي الكرواتي السابق وصيف بطل العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 (خسر أمام منتخب فرنسا 2-4) عن ألوان بايرن بين عامي 2012 و2014، وقاده لاحراز عدة ألقاب من بينها دوري أبطال أوروبا عام 2013، ولقب الدوري الألماني عامي 2013 و2014 وكأس العالم للأندية (2013).

وسبق لماندجوكيتش (33 عاماً) اللعب تحت إشراف مواطنه كوفاتش مدرب بايرن الحالي، عندما كان الأخير مدرباً للمنتخب الكرواتي بين عامي 2013 و2015، وخاض مونديال البرازيل عام 2014.

وكشفت مصادر أخرى، عن إمكانية انتقال فيليبي كوتينيو نجم برشلونة إلى النادي البافاري.

وطالب كوفاتش الأربعاء إدارة بايرن بإجراء المزيد من التعاقدات من أجل تدعيم خط الهجوم بعد رحيل فرانك ريبيري وآريين روبن، فيما عاد خاميس رودريغيز إلى ريال مدريد بعد إنتهاء فترة إعارته.