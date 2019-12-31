ماندجوكيتش يبدأ رحلته مع الدحيل

وصل ماريو ماندجوكيتش المنضم حديثاً للدحيل بعقد لمدة موسمين ونصف، بعد رحلة احتراف طويلة في أوروبا.

وخاض الكرواتي عدة تجارب احترافية مع أندية كبيرة مثل فولسفبورغ وبايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد ويوفنتوس وكان في استقباله بمطار حمد الدولي كل من فرج المري رئيس جهاز الكرة بالنادي وإسماعيل احمد مدير الفريق.

وسينضم ماندجوكيتش إلى زميله السابق مهدي بنعطية مدافع الدحيل إضافة لهداف كأس آسيا المعز علي، والواعد مهند علي ويوسف المساكني ليشكل إضافة كبيرة للفريق الذي يدربه روي فاريا.

وأعرب اللاعب فور وصوله عن سعادته لخوض تجربة احترافية جديدة في قارة آسيا لأول مرة مؤكداً أنه سيسعى لترك بصمته مع الدحيل، وقال: "أستعد لخوض تجربة جديدة وبداية مشوار جديد لي في عالم كرة القدم مع احد الأندية الكبيرة والمعروفة آسيوياً وبالتأكيد سأعمل بقوة مع زملائي من أجل مساعدة الفريق في الوصول لتحقيق كل أهدافه".

وحظي الكرواتي بترحاب كبير من الجهاز الفني بقيادة فاريا ومن اللاعبين، وتمنى الجميع التوفيق له.

ومن المنتظر أن تقوم إدارة الدحيل بتقديم ماندجوكيتش لوسائل الإعلام خلال الساعات القادمة قبل الظهور الرسمي بقميص الدحيل.