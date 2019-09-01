ماندجوكيتش يتلقى عرضاً من قطر

أوضحت تقارير أن ماريو ماندجوكيتش، مهاجم يوفنتوس، تلقى عرضاً من فريقٍ قطري بعد رفضه عروضاً أوروبية.

ولم يبدأ الدولي الكرواتي السابق أي من مباراتي يوفي في الدوري الإيطالي أمام بارما ثم نابولي في ظل تراجع دوره مع الفريق.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن البيانكونيري تلقى عرضاً في الأيام الأخيرة من نادٍ قطري عازم على ضم نجم منتخب كرواتيا السابق.

وأوضح التقرير أن ماندجوكيتش يملك وقتاً لحسم مصيره، إذ يغلق سوق الانتقالات في الدوري القطري في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وسينتظر ماندجوكيتش وفقاً للتقرير حتى يعرف ما إذا كان سيتم إدراج اسمه ضمن قائمة يوفنتوس لدوري الأبطال، وعلى أساسه سيحدد موقفه.

وسبق أن رفض ماندجوكيتش عرضاً من باريس سان جيرمان، كما فشل انتقاله لمانشستر يونايتد في وقت سابق هذا الصيف.