ماندجوكيتش يصل قطر لإجراء الفحص الطبي مع الدحيل

وصل ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس إلى قطر للخضوع للفحص الطبية تمهيداً لانتقاله إلى فريقه الجديد عند فتح باب سوق الانتقالات الشتوي في يناير.

وخرج الدولي الكرواتي السابق من حسابات ناديه الإيطالي منذ بداية الموسم، وقد استبعد من قائمته في دوري أبطال أوروبا وكذلك من التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري.

وارتبط مهاجم بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد السابق بالعديد من الأندية وأبرزها ميلان ومانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند، إضافة لعدد من الأندية الإماراتية والقطرية، لكن الصراع حُصر في النهاية بين الريان والدحيل.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر اللاعب صاحب الـ 33 عاماً يصل العاصمة القطرية الدوحة، وأفادت التقارير المتابعة أنه أتم اتفاقه للانتقال إلى الدحيل وسط استياء جماهير الريان لضياع الصفقة.

ومن المتوقع أن يخضع الكرواتي خلال الأيام القليلة القادمة للفحص الطبي الروتيني قبل أن يوقع على عقد انضمامه للدحيل مع بداية يناير، ولم تكشف المصادر عن قيمة الصفقة المالية لكن تقاريراً سابقة كانت قد كشفت عن طلب يوفنتوس 5 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب.

يُشار إلى أن ماندجوكيتش ارتدى قميص يوفي قادماً من أتلتيكو مدريد صيف 2015 مقابل 23 مليون يورو، وقد كان عنصراً أساسياً مع الفريق تحت قيادة مدربه السابق ماسيميليانو آليغري الذي استخدمه في مركز المهاجم الأيسر ضمن طريقة لعب 4-2-3-1، خاصة بعد التعاقد مع غونزالو هيغواين الذي شغل مركز المهاجم المتقدم.