ماندجوكيتش يعلن إنهاء عقده مع الدحيل

أعلن ماريو ماندجوكيتش، عن إنهاء عقده مع الدحيل بشكل ودي، وذلك بعد انضمامه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان الدحيل قد أعلن عن التعاقد مع الدولي الكرواتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادماً من يوفنتوس، ليستمر مع الفريق حتى الاتفاق مع إدارة ناديه على الرحيل.

ونشر ماندجوكيتش عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن فيها عن إنهاء عقده مع الدحيل بالاتفاق بين الطرفين.

من جانبه، أعلن الدحيل عن إنهاء التعاقد، حيث وجه الشكر إلى المهاجم الكرواتي عبر رسالة جاء فيها: "شكراً لك وحظاً سعيداً".

جاء هذا في ظل انتشار أخبار عن رغبة العديد من الأندية التركية والإيطالية في ضمه، حيث تلقى عروضاً من غالاتاساراي وفينيرباهتشة وبيشكتاش من تركيا.

ويدرس مسؤولو ميلان التعاقد مع اللاعب، ليكون بديلًا للمهاجم زلاتان إبراهيموفيتش، الذي اقترب من الرحيل، لكن الرغبة الكبرى في التعاقد معه كانت من جانب بينيفنتو الذي يدربه فيليبو إنزاغي.

وأشارت تقارير إلى أن بينيفنتو على استعداد لتسديد مبلغ 3.5 مليون يورو كتعويض للدحيل عن المهاجم الكرواتي، من أجل ضمه.