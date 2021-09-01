مانشستر سيتي الأقرب لحسم صفقة هالاند في 2022

قالت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أن مانشستر سيتي بات النادي الأقرب لاستقطاب النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف بوروسيا دورتموند صيف العام القادم.

ويحتوي عقد المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً بنداً يسمح ببيعه مقابل 75 مليون فقط بدءاً من موسم الانتقالات الصيفي العام المقبل.

وسيعمل النادي الإنجليزي جاهداً لضم اللاعب بعد فشله في التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الذي رفضت إدارة سبيرز السماح له بالرحيل خلال الأيام الماضية.

وارتبط اسم هالاند بعمالقة أوروبا وعلى رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وتشيلسي، إلا أن سيتي يبدو المرشح الأول للحصول على توقيعه.

ونفى كارل هاينتز رومينيغيه مدير بايرن التنفيذي السابق إمكانية تعاقد النادي البافاري مع النجم النرويجي مشيراً إلى أن مستقبل اللاعب يبدو خارج ألمانيا.