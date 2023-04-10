مانشستر سيتي بصدد التخلي عن مدافعه المخضرم

البوابة - بات النجم الدولي الإنجليزي كايل ووكر يعد أيامه الأخيرة في صفوف مانشستر سيتي وفقاً لموقع "فيتشاخيس" الإسباني.

ومن المتوقع أن يرحل الظهير الأيمن بعد انتهاء العقد الذي يربطه بالسيتيزنز بعد نهاية الموسم الجاري.

وتراجع دور اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في الآونة الأخيرة نتيجة لطريقة اللعب التي انتهجها المدير الفني الإسباني جوسيب غوارديولا.

أسلوب مانشستر سيتي الجديد لا يناسب ووكر

وأكد "بيب" في تصريحات إعلامية نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية أن الطريقة الحالية لا تناسب اللاعب الذي شارك أساسياً في مباراتين فقط من آخر 7 لقاءات خاضها سيتي.

واعتمد غوارديولا مؤخراً على جون ستونز في مركز استحدثه يقوم فيه الظهير الأيمن بإسناد الإسباني رودري في وسط الملعب.

ونوه المدرب إلى أن متطلبات هذا المركز لا تتناسب مع قدرات ووكر بالمقارنة مع ستونز الذي يجيد مثل هذا الدور.

يذكر أن ووكر خاض 239 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع المنافسات حتى الآن منذ وصوله قادماً من توتنهام هوتسبير في صيف عام 2017 مقابل حوالي 53 مليون يورو.