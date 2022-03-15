مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع نيمار

تشير أحدث التقارير الإعلامية إلى أن الهداف الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا بات يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف القادم.

وتعرض صاحب الثلاثين عاماً لحملة انتقادات ضخمة خلال الأيام الماضية وتلقى صافرات وصيحات الاستهجان من مشجعي الفريق الباريسي.

تأتي هذه التطورات عقب خروج سان جيرمان المحبط من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الأسبوع الماضي، وما رافقها من مستويات مخيبة للنجم البرازيلي.

ومع أن برشلونة يفكر باستعادة لاعبه السابق الذي رحل صوب العاصمة الفرنسية عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، إلا أن إدارة مانشستر سيتي تبدو مهتمة باقتناص المهاجم وفقاً لموقع "فيتشاخيس" الإسباني.

ويرتبط نيمار بعقدٍ مع باريس سان جيرمان يمتد حتى يونيو من عام 2025 وتبلغ قيمته السوقية 90 مليون يورو حالياً وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".