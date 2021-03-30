مانشستر سيتي يؤكد رحيل أغويرو نهاية الموسم

أكد مانشستر سيتي رحيل سيرخيو أغويرو نهاية الموسم بعد رحلة طويلة امتدت لعشر سنوات.

وانضم الأرجنتيني البالغ عمره 32 عاماً إلى سيتي في 2011 وسجل 257 هدفاً في 384 مباراة ليصبح الهداف التاريخي للنادي وفاز بلقب الدوري الممتاز 4 مرات، وبلقب كأس الاتحاد مرة، وبلقب كأس الرابطة 5 مرات.

وصرح رئيس سيتي خلدون المبارك أنه سيحتفظ بخطابات الوداع حتى يغادر أغويرو فعلاً، لكنه كشف بأنه أمر بتجهيز تمثال للمهاجم الأرجنتيني.

وقال: "لا يمكن إحصاء مساهمة أغويرو في مانشستر سيتي على مدى الأعوام العشرة الماضية.

"ليس هذا الوقت المناسب لكلمات الوداع أو الخطابات. ما زال هناك الكثير لتحقيقه"، في إشارة إلى الجبهات الأربع التي ما زال سيتي يحارب عليها حيث بات لقب الدوري شبه محسوماً، بانتظار اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب الفوز بالكأس المحلية وكأس رابطة الاندية المحترفة.

وأردف قائلاً "في الوقت الحالي، يسرني أن أعلن أننا سنكلف فناناً لعمل تمثال لسيرخيو بهدف وضعه في ملعب الاتحاد".

وأصيب أغويرو بفيروس كورونا في يناير 2021 في موسم تعرض خلاله للعديد من الإصابات منعته من خوض أكثر من 3 مباريات بقميص فريقه خلال تلك الفترة.

وغاب أغويرو عن سيتي نهاية الموسم الماضي وبداية الحالي بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في أكتوبر الماضي.