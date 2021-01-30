مانشستر سيتي يبتعد في الصدارة بفوز مهم على شيفيلد

واصل مانشستر سيتي مسلسل انتصاراته المتتتالية في الدوري الإنجليزي بفوزه الثمين 1-0 على ضيفه شيفيلد يونايتد، السبت ضمن المرحلة الـ 21.

وعلى ملعب الاتحاد، اكتفى سيتي بهدف نظيف أمام شيفيلد في مواجهة بين القمة والقاع ليعزز صدارته للترتيب رافعاً رصيده إلى 44 نقطة بفارق أربع نقاط أمام جاره مانشستر يونايتد، الذي يحل ضيفاً على آرسنال في مباراة أخرى السبت بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 8 نقاط في المركز العشرين والأخير حيث مُني بالهزيمة السابعة عشرة مقابل انتصارين فقط وتعادلين في المباريات التي خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وحسم سيتي نقاط المباراة بهدف سجله غابرييل جيزوس في الدقيقة التاسعة لكنه فشل في ترجمة سيطرته شبه التامة على المجريات إلى مزيد من الأهداف.