مانشستر سيتي يتابع حكيمي

يتابع مانشستر سيتي النجم أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لريال مدريد والمعار إلى بوروسيا دورتموند، من أجل التعاقد معه في الصيف.

وقالت صحيفة «آس» الإسبانية، أن النجم الدولي المغربي دخل على رادار النادي الإنجليزي الذي يبحث عن تعزيز مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرى المدير الفني للسيتيزنز بيب غوارديولا في صاحب الـ 21 عاماً لاعباً يمكنه الدخول مباشرة في تشكيلته الأساسية الموسم القادم للمساهمة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ورغم اهتمام مانشستر سيتي، إلا أن دورتموند لا يزال يأمل في تمديد استعارة حكيمي التي تنتهي نهاية الموسم الجاري، إذ من المقرر أن يعود إلى مدريد للانضمام إلى النادي الملكي الذي يملك عقده الممتد حتى 2022.