مانشستر سيتي يتحرك لضم ماركو فيراتي

استعلم مانشستر سيتي عن إمكانية ضم النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان وفقاً لتقرير نشره موقع "فيتشاخيس".

وتعرض صاحب الثلاثين عاماً لموجة كبيرة من الانتقادات في الآونة الأخيرة من قبل أنصار الفريق بعد تسببه بأخطاء مؤثرة أبرزها خطأ ساهم في الإقصاء من بطولة دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ.

ويبدو أن الإدارة الفرنسية لا تمانع بيع اللاعب الذي بدأ بدوره التفكير بخوض مغامرة جديدة في مسيرته.

مانشستر سيتي وريال مدريد أبرز المهتمين بـ فيراتي

برز اسما سيتي وريال ضمن الوجهات المحتملة للنجم الإيطالي، إذ يخشى بطل إنجلترا خسارة نجميه البرتغالي بيرناردو سيلفا والألماني إيلكاي غوندوغان خلال الصيف مما جعله يباشر البحث عن معوضين مناسبين.

فيما يعتبر كارلو أنشيلوتي من أشد المعجبين بمواطنه مما دفعه لمحاولة جلبه إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وتبلغ قيمة فيراتي نحو 50 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، علماً بأنه يرتبط بعقدٍ ساري المفعول مع باريس سان جيرمان حتى يونيو من عام 2026.