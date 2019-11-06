مانشستر سيتي يتعادل مع أتالانتا في مباراة درامية

انتهت مباراة أتالانتا الإيطالي وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب سان سيرو في مواجهة شهدت العديد من الأحداث الدراماتيكية والسينميائية ضمن دوري أبطال أوروبا.

تقدم الضيوف مبكراً عبر رحيم ستيرلينغ في سيناريو بدا أنه سيكون مشابهاً لما حدث في مباراة الذهاب من حيث النتيجة النهائية.

وعلى هذا التقدم وسيطرة سيتي على المجريات مع محاولات من قبل صاحب الضيافة انتهى شوط المباراة الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

لكن أتالانتا نجح في تعديل النتيجة بداية الشوط الثاني عبر ماريو باساليتش ليشعل مدرجات سان سيرو ويعيد الأمور إلى نقطة البداية (49).

وشهدت المواجهة إهدار غابرييل جيزوس لركلة جزاء بطريقة غريبة حيث وضعها أرضية وبعيدة تماماً عن المرمى.

وتعرض الحارس إيديرسون لإصابة في الشوط الأول ليخرج خلال الاستراحة ويعوضه كلاوديو برافو.

وفي سيناريو غير متوقع، حصل برافو على البطاقة الحمراء بعدما عرقل يوسيب إيليتشيتش خارج منطقة الجزاء بعد انفراده التام.

واضطر بيب غوارديولا مدرب سيتي لإشراك الظهير كايل ووكر في مركز حراسة المرمى، لينجح في النهاية في الخروج من المباراة بنقطة التعادل.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، فيما رفع أتالانتا رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.