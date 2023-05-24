مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

انتهت المواجهة القوية المؤجلة من الجولة الـ 32 لبطولة الدوري الإنجليزي بين برايتون آند هوف آلبيون وضيفه مانشستر سيتي على أرضية ملعب فالمر ليلة الأربعاء بالتعادل بهدفٍ لمثله.

تقدم بطل البريمير ليغ عبر فيل فودين في الدقيقة 25، لكن صاحب الأرض تعادل بعد 13 دقيقة عن طريق خوليو إنسيزو.

وألغى الحكم هدفاً للنجم إيرلينغ هالاند بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد في الدقيقة 79.

مانشستر سيتي يضيف نقطة إلى رصيده

بهذه النتيجة، رفع سيتي رصيده إلى 89 نقطة في صدارة الترتيب العام، كما رفع برايتون رصيده بدوره إلى 62 نقطة في المركز السادس.