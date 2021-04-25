مانشستر سيتي يتغلب على توتنهام ويفوز بكأس كاراباو

حسم مانشستر سيتي نهائي كأس كاراباو لمصلحته على حساب توتنهام بهدف مقابل لا شيء، ليتوج بلقب جديد مع المدير الفني بيب غوارديولا، في مباراة استضافها ملعب ويمبلي بحضور جماهيري.

شهد الشوط الأول العديد من المحاولات من كلا الجانبين مع خطورة أكبر من قبل عناصر مانشستر سيتي، حيث امتلك رجال غوارديولا الكرة في أغلب الأوقات.

في الشوط الثاني استمرت الأمور على ما هي عليه في مقدمة للهدف المنتظر، والذي جاء برأسية عبر آيميريك لابورت بعد متابعة مميزة لعرضية في الدقيقة 82، ليمنح بها هدف الفوز.

إجمالي التسديدات في نهاية المباراة كان 20 لصالح مانشستر سيتي منها 4 فقط بين القائمين والعارضة، وتسديدتين فقط لتوتنهام واحدة منها فقط من كانت داخل الإطار وتصدى لها الحارس.