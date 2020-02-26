مانشستر سيتي يتغلب على ريال مدريد في عقر داره

سقط ريال مدريد الإسباني على ملعبه سانتياغو بيرنابيو أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف لاثنين في اللقاء المثير الذي جمعهما ضمن ذهاب دور الـ 16.

تقدم الملكي عن طريق إيسكو في الدقيقة 60، لكن السيتيزنز قلبوا النتيجة حينما عادل غابرييل جيزوس في الدقيقة 78، قبل أن يسجل كيفين دي بروينه هدف الانتصار من ركلة جزاء بعد ذلك بـ 5 دقائق.

وأكمل الملكي الدقائق الأخيرة من اللقاء منقوصاً بعد طرد قائده سيرخيو راموس (86).

ويخوض الفريقان مواجهة الإياب على ملعب الاتحاد في السابع عشر من الشهر القادم.