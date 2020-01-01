مانشستر سيتي يتفوق على إيفرتون بهدفين لهدف

حافظ مانشستر سيتي على آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز صعب على إيفرتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد لحساب المرحلة الـ 21.

بدأ اللقاء بضغط وأفضلية للفريق المحلي، أسفر بالفعل عن هدف مبكر في أول 12 دقيقة، بعد وابل من التمريرات القصيرة التي انتهت بعرضية من جواو كانسيلو على القائم البعيد، قابلها فيل فودين بلمسة في المرمى، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل على رياض محرز قبل أن يمرر لزميله البرتغالي.

وفي الدقيقة 28، انطلق بنجامين ميندي من الجانب الأيسر، ومن ثم مرر لمحرز، ليشق طريقه داخل مربع العمليات، قبل أن يطلق تصويبة قوية أبعدها الحارس جوردان بيكفورد بصعوبة.

ومرة أخرى أهدر محرز فرصة خطف الأسبقية بتسديدة أرضية بيمناه من داخل منطقة الجزاء، مرت بمحاذاة القائم الأيمن.

واحتاج الفريق السماوي 51 دقيقة لاستكشاف مرمى حامي عرين الضيوف، بتمريرة رائعة من إيلكاي غوندوغان في العمق للمنطلق غابرييل جيزوس، ليراوغ المدافع بحيلة ذكية، ثم يسدد كرة مقوسة تهادت في الشباك.

وسريعاً أضاف نفس اللاعب ثاني أهدافه الشخصية وثاني أهداف فريقه، بتمريرة ولا أروع من محرز، استغلها بالتسديد المباشر بالقدم اليسرى.

جاءت ردة فعل التوفيز عند الدقيقة 71، بخطأ من الحارس كلاوديو برافو، استغله البديل مويس كين، بالمرور من أكثر من مدافع داخل منطقة الجزاء، لتصل الكرة لثيو والكوت الذي أرسل عرضية على القائم البعيد لريتشارليسون، الذي سجل هدف تقليص الفارق.

بهذه النتيجة، يكون سيتي قد رفع رصيده لـ 44 نقطة، ليقلص الفارق مع الوصيف ليستر سيتي لنقطة واحدة، و11 نقطة ومباراتين أكثر من المتصدر ليفربول، فيما تعرض التوفيز للهزيمة الأولى تحت إشراف المدرب الجديد كارلو أنشيلوتي، ليتجمد رصيده عند 25 نقطة في منتصف الجدول.