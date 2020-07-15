مانشستر سيتي يتفوق على بورنموث

نجح مانشستر سيتي في تحقيق انتصار مهم على حساب ضيفه بورنموث بهدفين لهدف ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسم سيتي مقعد الوصافة خلف ليفربول بطل هذه النسخة من البطولة.

سريعاً، نجح صانع الألعاب دافيد سيلفا في تسجيل الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض من ركلة حرة مباشرة (6).

في الدقيقة التاسعة والثلاثين نجح سيتي في تسجيل الهدف الثاني عبر مهاجمه غابرييل جيزوس.

جاء هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 88 عبر ديفيد بروكس.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الانتصار إلى 75 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي رصيد بورنموث ثابتاً عند 31 نقطة في المركز الثامن عشر.