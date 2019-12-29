مانشستر سيتي يتفوق على شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين

حقق مانشستر سيتي فوزاً مريحاً على ضيفه شيفيلد يونايتد، بهدفين دون رد على ملعب الاتحاد في ختام مباريات المرحلة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الدقيقة 28 وصلت كرة بينية إلى لي مويسيت مهاجم يونايتد الذي وضعها في الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

استفاق سيتي، وفي الدقيقة 41 وصلت كرة إلى بيرناردو سيلفا بعد تمريرة من رحيم ستيرلينغ، لكن البرتغالي سددها في جسد حارس شيفيلد.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، وصلت الكرة إلى سيرجيو أغويرو بعد تمريرة من كيفين دي بروينه، ليسددها الأرجنتيني بقوة في الشباك معلناً عن الهدف الأول لفريقه.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق، مرر رياض محرز الكرة إلى دي بروينه والذي بدوره سددها في الشباك معلناً عن الهدف الثاني من داخل منطقة الجزاء.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 41 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند 29 نقطة في المركز الثامن.