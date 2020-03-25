مانشستر سيتي يتمسك بمحرز

أبدى مانشستر سيتي رفضه لفكرة بيع نجمه رياض محرز إلى باريس سان جيرمان موسم الانتقالات الصيفية القادم.

وقالت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن الدولي الجزائري (29 عاماً) شارك بصورة غير منتظمة، لكنه كان يُستخدم كورقة رابحة في تغييرات المدرب بيب غوارديولا.

ويخطط النادي للاستفادة من محرز بشكل كبير الموسم القادم، حتى أنه بدأ معه مفاوضات لتمديد عقده الذي ما زال فيه ثلاثة مواسم أخرى.

ويتقاضى الجزائري حالياً 180 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، وسينتظر النادي عاماً آخر قبل التفكير في زيادته.

وأوضح مصدر في النادي أن هناك عروضاً وصلت لمحرز، لكن النادي غير مهتم، كما أن اللاعب أخبر مدربه بأنه سعيد، وأنه وجد مكانه المناسب.