مانشستر سيتي يجمد مفاوضات تجديد عقد ستيرلينغ

أجرى رحيم ستيرلينغ، جناح مانشستر سيتي، مناقشات أولية بشأن تجديد عقده، إلا أن النادي جمد المرحلة الثانية من المفاوضات.

ويحصل ستيرلينغ البالغ من العمر 26 عاماً، على أجر أسبوعي يصل إلى 275 ألف جنيه استرليني، وانفصل عن وكيل أعماله بداية العام الجاري، وتتم إدارة شؤونه حالياً من قبل المحامين، وذلك وفقاً لصحيفة “ذا سن” البريطانية.

ومع انتظار ستيرلينغ الوصول إلى إدارة طويلة الأمد لشؤونه، حوّل سيتي انتباهه إلى مفاوضات العقود الأخرى، ويأتي على رأسها كيفين دي بروينه، الذي يملك عقداً يمتد حتى عام 2023 مثل ستيرلينغ، ويرغب سيتي في تجديده لـ 5 أعوام.

كما يجري النادي مناقشات بشأن كل من فيرناندينيو وسيرجيو أغويرو، وهما اللذان ينتهي عقدهما في شهر يوليو المقبل.

ولم يقرر فيرناندينيو الذي سيبلغ من العمر 36 عاماً في مايو المقبل، ما إذا كان سيواصل اللعب أم لا، وفي حال الرفض فهناك فرصة أيضاً للتواجد في الجهاز الفني للمدرب بيب غوارديولا.

أما أغويرو الهداف التاريخي برصيد 257 هدفاً، فيبدو سعيداً في مانشستر لكنه لا يرحب بتقليص أجره، في الوقت الذي يرفض سيتي منحه نفس الأجر البالغ 230 ألف جنيه بسبب مشاكله العديدة مع الإصابات.

وأدت هذه الظروف إلى تأجيل مانشستر سيتي النظر في عقد ستيرلينغ، الذي يرغب بدوره في الحصول على 320 ألف جنيه أسبوعياً، ومع ذلك لا توجد أي مؤشرات إلى إمكانية رحيله.