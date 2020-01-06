مانشستر سيتي يجهز 80 مليون يورو لضم نجم ولفرهامبتون

أشاد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلاعب ولفرهامبتون آداما تراوري، الذي يقدم أداءً لافتاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي أن سيتي جاهز لتقديم نحو 80 مليون يورو من أجل الحصول على تراوري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وشارك الإسباني مالي الأصل في 30 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف ومرر 7 كرات حاسمة، علماً بأن عقده مع النادي الإنجليزي يمتد حتى عام 2023.