مانشستر سيتي يحدد سعر بيرناردو سيلفا

سيكون مانشستر سيتي مستعداً لبيع النجم الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا إلى برشلونة هذا الصيف إذا ما قدم النادي الإسباني 65 مليون جنيه استرليني للظفر بخدماته.

وقال الصحفي بين جايكوبز في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "لا يوجد اتفاق بين مانشستر سيتي وبرشلونة حول بيرناردو سيلفا، والبرتغالي لا يمانع إبرام الصفقة."

ماذا قال لابورتا عن بيرناردو سيلفا ؟

وقال جوان لابورتا رئيس البلاوغرانا لشبكة "سي بي إس": "إنه لاعب جيد للغاية، لكن الفارق كبير كثيراً بين الناديين فيما يخص قيمته.

وأضاف جايكوبز: "سيلفا لن يجبر مانشستر سيتي على بيعه، لذلك سيتوجب على برشلونة توفير 65 مليون جنيه استرليني حتى يضمه."

يذكر أن تقاريراً أكدت أمس الأربعاء توصل البارسا لاتفاق مع سيتي حول انتقال النجم البرتغالي، قبل أن تصدر أنباء لاحقاً نفت صحة ما تم تناقله.