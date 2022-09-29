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مانشستر سيتي يحدد سعر نجمه بيرناردو سيلفا

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2022 - 11:56
بيرناردو سيلفا (المصدر: أ ف ب)
بيرناردو سيلفا (المصدر: أ ف ب)

يبدو مانشستر سيتي مستعداً لبيع نجمه الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا بعد نهاية الموسم الجاري، في ظل اهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان بخدماته.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن سيتي قرر تحديد سعرٍ مبدئي نظير التخلي عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً.

ما هي قيمة بيرناردو سيلفا في نظر مانشستر سيتي؟

وسيكون بقدرة أي نادٍ مهتم بخدمات نجم موناكو السابق دفع ما قيمته 89 مليون يورو للحصول على توقيعه.

ويرى القائمون على مانشستر سيتي أن السعر المطلوب لبيع البرتغالي مناسب مستغلين رغبة باريس سان جيرمان الكبيرة في تأمين خدماته.

يذكر أن عقد اللاعب الحالي مع السيتيزنز يمتد حتى صيف عام 2025.

كلمات دالة:بيرناردو سيلفامانشستر سيتيبرشلونةباريس سان جيرمان

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