مانشستر سيتي يحضر عرضاً جديداً لهاري كين

قالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن مانشستر سيتي سيتحرك مجدداً خلال الساعات القادمة من أجل التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير.

وشارك قائد منتخب إنجلترا في الدقائق العشرين الأخيرة من مواجهة سبيرز أمام ولفرهامبتون (1-0) أمس الأحد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد اللقاء، لم يقدم المدير الفني نونو إيسبيرتو سانتو أي ضمانات حول مشاركة اللاعب البالغ من العمر 28 في لقاء إياب دوري المؤتمر الأوروبي أمام باسوش دي فيريرا البرتغالي يوم الخميس القادم.

رئيس توتنهام يتمسك ببقاء كين

ومع أن مانشستر سيتي سيتقدم بعرض جديد لضم كين إلا أن رئيس النادي اللندني دانييل ليفي يرفض فكرة البيع هذا الصيف ويسعى للتمسك باللاعب لموسم آخر على أقل تقدير.

يذكر أن المهاجم المتألق تغيب عن تدريبات توتنهام الاستعدادية للموسم الجديد وبدا أنه يريد إرسال رسالة لإدارة النادي مفادها أنه يرغب بالرحيل.