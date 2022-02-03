مانشستر سيتي يحضر عرضاً ضخماً لجلب هالاند

يستعد مانشستر سيتي لتقديم عرض لا يرفض من أجل جلب الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند إلى ملعب الاتحاد الصيف القادم وفقاً لموقع "تودوفيتشاخيس" الإسباني.

وتبدو إدارة سيتي عازمة على استقطاب مهاجم بوروسيا دورتموند بأي ثمن بعد نهاية الموسم الجاري، إذ أعلمت وكيل أعماله مينو رايولا عن استعدادها لدفع 25 مليون يورو سنوياً في عقد يمتد لخمسة مواسم.

وهذا هو نفس الأجر الذي يتقاضاه البلجيكي كيفين دي بروينه مع سيتي حالياً.

وسيشكل توفير مثل هذا المبلغ تحدياً كبيراً أمام الأندية الأخرى الساعية لضم النرويجي وعلى رأسها ريال مدريد وتشيلسي وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

ومن المرجح أن يغادر هالاند صفوف دورتموند خلال الصيف نظراً لوجود بند في عقده يسمح بشرائه مقابل 75 مليون يورو سيتم تفعيله بعد نهاية الموسم.