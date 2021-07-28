مانشستر سيتي يحضر 75 مليون جنيه للتعاقد مع غريليش

يستعد مانشستر سيتي لتقديم عرض ضخم قيمته 75 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع جاك غريليش نجم خط وسط أستون فيلا.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يحضر عرضاً كبيراً لخطف اللاعب البالغ 25 عاماً.

ويعد جوسيب غوارديولا مدرب سيتي أحد أبرز المعجبين بغريليش ويتطلع للجمع بينه وبين كيفين دي بروينه في خط وسط السيتيزنز.

هل سيوافق أستون فيلا على التخلي عن غريليش ؟

لكن أستون فيلا يتمسك بـ 100 مليون جنيه نظير التخلي عن نجمه الأول، ليصبح الأعلى قيمة في بريطانيا.

وسيشكل التعاقد مع النجم الإنجليزي مبادرة قوية من إدارة سيتي للتأكيد على رغبة النادي في مواصلة الهيمنة محلياً والمحاولة لاقتناص دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ.