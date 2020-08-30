مانشستر سيتي يخصص 500 مليون لميسي

جهّز مانشستر سيتي 500 مليون يورو للتعاقد مع ليونيل ميسي من برشلونة.

وأرسل الأرجنتيني طلباً رسمياً لإدارة البارسا بفسخ عقده مجاناً.

ولم يتواجد ميسي للخضوع لفحص فيروس كورونا صباح الأحد، مما يعني أنه لن ينضم إلى تدريبات الفريق الاثنين، تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان.

وقال الصحفي تانكريدي بالميري عبر حسابه على موقع "تويتر" أن ميسي سيحصل على 500 مليون يورو، إذ سيتقاضى 50 مليون يورو سنوياً تحت إشراف بيب غوارديولا.

وسيستمر البرغوث في سيتي لمدة 3 مواسم قبل الرحيل إلى نيويورك سيتي مع الحصول على مكافأة مالية تصل إلى 250 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يغادر ميسي أوروبا موسم 2023-2024 ليلعب في الدوري الأميركي وبالتحديد في نيويورك سيتي.

ويتواجد غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في مدينة برشلونة مما يثير الشكوك حول رغبة ميسي في اللعب معه مجدداً في إنجلترا.

يذكر أن ميسي يحاول إنهاء مسيرته في برشلونة بشكل ودي من خلال التوصل لاتفاق مع إدارة النادي لفسخ عقده دون اللجوء إلى المحاكم.