مانشستر سيتي يخطط لإبرام صفقة مع برشلونة

كشف تقرير إسباني عن اهتمام مانشستر سيتي بالحصول على خدمات نجم برشلونة سيرجي روبرتو خلال السوق الصيفي المقبل.

ولعب الإسباني صاحب الـ 28 عاماً في برشلونة منذ مرحلة الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول، وبات عنصراً مؤثراً مع جميع المدربين لإجادته اللعب في العديد من المراكز.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن هناك اهتماماً قوياً من قبل مانشستر سيتي بضم روبرتو حيث يعرفه بيب غوارديولا مدرب الفريق الإنجليزي جيداً، منذ أن كان مدرباً للبلاوغرانا.

وبناء على توصية غوارديولا، قام تكسيكي بيغريستين، المدير الرياضي في سيتي، بالسؤال عن موقف اللاعب.

وأكدت تقارير أنه في الوقت الذي يبحث فيه برشلونة عن محاولة استخدام لاعبيه لإتمام صفقاته الصيفية مثل لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان أو ميراليم بيانيتش من يوفنتوس، لا ينوي سيرجي الانتقال إلى أي من الناديين.

وبناء عليه، فقد طلب برشلونة بعض الوقت ووضع شرطاً لإتمام الصفقة هو أن تكون بعيدة عن أي مقايضات.

ويرتبط روبرتو بعقد مع برشلونة ممتد حتى صيف 2022.