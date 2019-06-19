مانشستر سيتي يدخل سباق ضم كوليبالي

تحدثت تقارير إعلامية إيطالية عن دخول مانشستر سيتي سباق التعاقد مع كاليدو كوليبالي، نجم دفاع المنتخب السنغالي ونابولي.

وكشفت تقارير مؤخراً أن كوليبالي مطلوب من قبل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، وعدة أندية قمة في أوروبا.

وأوضحت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن مانشستر سيتي سيعرض 95 مليون يورو على نابولي لإقناعه ببيع نجمه السنغالي هذا الصيف.

ويبحث سيتي عن قلب دفاع لتعويض رحيل قائده السابق فينسان كومباني إلى آندرلخت، وتم ترشيح عدة أسماء لخلافته الأيام الماضية.

وارتبط بطل الدوري الإنجليزي بضم ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، لكنه يواجه منافسة من عدة أندية كبيرة أخرى.

ويتواجد كوليبالي في الوقت الراهن في معسكر منتخب بلاده السنغالي الذي يستعد لخوض كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر.