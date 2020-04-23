مانشستر سيتي يدخل مفاوضات أوباميانغ

قرر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي دخول سباق التعاقد مع بيير إيميريك أوباميانغ، في حال رحيله عن آرسنال نهاية الموسم الجاري.

وكشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية عن رغبة سيتي في جلب رأس حربة جديد، تحسباً لرحيل سيرجيو أغويرو وعودته إلى بلاده من جديد.

ومن المتوقع أن يوافق آرسنال على بيع عقد مهاجمه الغابوني نهاية الموسم مقابل 60 مليون يورو على الأقل، بدلاً من انتقاله مجاناً بعد عام من الآن.

يذكر أن أوباميانغ يرتبط بعقد رسمي مع آرسنال حتى 2021، مع رفضه تجديد عقده لفترة أطول، بسبب رغبته في خوض تحديات جديدة.