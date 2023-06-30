مانشستر سيتي يدرس التضحية بـ بيرناردو سيلفا

يمكن أن يسمح مانشستر سيتي لنجمه الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا بالرحيل هذا الصيف، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية.

ويخطط الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب سيتي لإحداث ثورة في صفوف الفريق بعد موسم استثنائي شهد تحقيق ثلاثية تاريخية (دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي).

ومن المتوقع أن يسمح "بيب" للثنائي سيلفا وآيمريك لابورت بالرحيل هذا الصيف بعد مغادرة الألماني إيلكاي غوندوغان ملعب الاتحاد صوب برشلونة.

لكن بيع سيلفا لن يتم إلا بحال وصول عرض بقيمة مناسبة، علماً بأن العديد من عمالقة أوروبا يتسابقون لاقتناص لاعب موناكو السابق على غرار باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وتبلغ قيمة البرتغالي 80 مليون يورو ويمتد عقده الحالي مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2025.