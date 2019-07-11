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مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع داني ألفيش

منشور 11 تمّوز / يوليو 2019 - 03:29
داني ألفيش
داني ألفيش

أفادت بعض التقارير بأن مانشستر سيتي يرغب في ضم الظهير داني ألفيش.

ويعد الدولي البرازيلي المخضرم حالياً لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان مؤخراً عقب موسمين قضاهما فقط في الدوري الفرنسي.

ويبدو أن لم الشمل مع المدرب بيب غوارديولا بات احتمالاً واضحاً، على الرغم من أن هناك أكثر من نادِ آخر مهتم بالتعاقد مع الظهير الأيمن الذي قاد منتخب بلاده للفوز بكوبا أميركا قبل أيام.

يذكر أن غوارديولا سبق له الإشراف على ألفيش خلال الفترة التي قضاها الثنائي في برشلونة.

كلمات دالة:مانشستر سيتيداني ألفيشبرشلونةجوسيب غوارديولاباريس سان جيرمان

Via SyndiGate.info


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