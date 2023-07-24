مانشستر سيتي يرفض إعارة كانسيلو لبرشلونة ويطالب بـ 50 مليون يورو

يتمنى برشلونة التعاقد مع النجم الدولي البرتغالي جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي الذي قضى نصف الموسم الماضي في بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

ويرغب سيتي في بيع اللاعب صاحب الـ 29 عاماً هذا الصيف في ظل توتر علاقته مع المدير الفني جوسيب غوارديولا.

في الوقت ذاته، يعد البرتغالي مطلباً لتشافي هيرنانديز مدرب البارسا، إلا أن الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة التي يعيشها النادي الكتالوني تقف حائلاً دون إبرام أي صفقات بمبالغ باهظة هذا الصيف.

وكان مسؤولو البلاوغرانا يسعون لاقتناص كانسيلو على سبيل الإعارة، إلا أن هذا الخيار لا يبدو وارداً بالنسبة للسيتزنز بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، إذ يفضل أبطال أوروبا بيعه.

ولن يسمح سيتي برحيل كانسيلو بأقل من 50 مليون يورو، علماً بأن عقده الحالي مستمر حتى صيف عام 2027.

وشارك الظهير الأيمن في الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي الودية أمس الأحد أمام يوكوهاما إف مارينوس والتي انتهت بفوز الإنجليز بنتيجة 5-3.

يذكر أن وسائل الإعلام ربطت برشلونة بالعديد من اللاعبين باستمرار في الآونة الأخيرة، إلا أن وضعية النادي الصعبة تفرض نفسها كل مرة مؤكدة أن القوة الشرائية لعمالقة كتالونيا لم تعد كما كانت في السابق.