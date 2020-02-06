مانشستر سيتي يريد ميسي "بالمجان"

أشارت تقارير إلى أن مانشستر سيتي يترقب تطور وضع النجم ليونيل ميسي في برشلونة، بعد "أزمته الكبيرة" مع الإدارة قبل أيام.

وقالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية إن إدارة سيتي بدأت بمتابعة موضوع الهداف الأرجنتيني عن كثب، على أمل التعاقد معه مجاناً الصيف القادم.

وينتهي عقد "ليو" في صيف 2021، لكنه يتضمن بنداً يتيح له الانتقال مجاناً إذا ما أراد ذلك، في صيف 2020.

وفي حال قرار ميسي مغادرة برشلونة، فإن سيتي يبدو الخيار الأنسب، خاصة مع وجود المدرب بيب غوارديولا، الذي دربه في بداية مشواره، بالإضافة للمدير الرياضي تيكسيكي بيغريستاين، الذي عمل معه أيضاً في برشلونة.

وقالت صحيفة "إيفنينغ ستاندارد" البريطانية، أن على مانشستر سيتي منح ميسي راتباً "خيالياً" قد يصل إلى 67 مليون يورو سنوياً، مما سيجعله أغلى لاعب في إنجلترا.

وكان ميسي قد أثار أزمة كبيرة في البارسا، بعد مهاجمته للمدير الرياضي وزميله السابق، إيريك آبيدال، بسبب تصريحات الأخير التي انتقد فيها لاعبي الفريق.

ونشر ميسي على حسابه بإنستغرام، صورة لمقال صحيفة "سبورت" الذي يظهر تصريحات آبيدال للصحيفة، والتي قال فيها أن العلاقة بين المدرب السابق إيرنيستو فالفيردي واللاعبين، كانت سيئة، وأن اللاعبين لم يعملوا بشكل جاد من أجل الفريق.

ولم يتردد قائد برشلونة بالرد فوراً على الفرنسي، في منشور أثار ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بين جماهير البارسا.

وقالت مصادر إسبانية أن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو استدعى آبيدال لعقد اجتماع طارئ، بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات "ليو".

ومع قرار الإدارة بالإبقاء على آبيدال في منصبه، قد يفكر أسطورة برشلونة فعلياً بالرحيل، والانتقال إلى مانشستر سيتي.