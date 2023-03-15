مانشستر سيتي يسأل نابولي عن فيكتور أوسيمين

البوابة - استعلم مانشستر سيتي عن وضعية النجم النيجيري فيكتور أوسيمين في نابولي وفقاً لتقارير إعلامية خلال الساعات الماضية.

وقالت شبكة "سكاي" بشقها الألماني أن النادي الإنجليزي استفسر عن هداف البارتينوبي رغم تألق نجمه النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل خماسية في شباك آر بي لايبزيج أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

ويخشى سيتي على ما يبدو أن يرحل هالاند عن صفوفه في ظل اهتمام باريس سان جيرمان وريال مدريد الكبير باللاعب.

أوسيمين وهالاند لا يتوافقان

ونوهت الشبكة أن تواجد الثنائي المحتمل مستقبلاً في صفوف مان سيتي يبدو خياراً غير وارد لعدم توافقهما كونهما ينفذان نفس الأدوار على أرض الملعب تقريباً.

ومع أن أوسيمين يعد ضمن خيارات السيتيزنز، إلا أن صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية شددت على أن الخيار الأول للمدرب جوسيب غوارديولا يتمثل في هاري كين قائد توتنهام هوتسبير.