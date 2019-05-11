مانشستر سيتي يستبعد خيانة غوارديولا

كشف تقرير إيطالي السبت، عن موقف مانشستر سيتي من الأنباء التي تربط مدربه بيب غوارديولا بالرحيل لقيادة يوفنتوس الموسم القادم.

وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي أن إدارة سيتي تضع ثقتها الكاملة في غوارديولا، وتراهن على أنه لن يخون النادي وينتقل إلى قيادة طرف آخر قبل نهاية عقده في عام 2021 على الأقل.

وكانت العديد من التقارير ربطت الإسباني في الفترة الأخيرة بخلافة ماسيميليانو آليغري على مقعد المدير الفني ليوفي.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن آليغري على وشك مغادرة البيانكونيري، خاصة أنه مطلوب من قبل باريس سان جيرمان، لكن إدارة السيدة العجوز غير مقتنعة بإعادة أنتونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، وتحلم بالتعاقد مع غوارديولا.

وأوضح أن مانشستر سيتي يتعامل مع غوارديولا على أنه ليس مجرد مدرب وإنما مركز العالم، وأنه في مهمة لن تتوقف حتى يحصد الفريق لقب دوري أبطال أوروبا.

وتأتي الثقة الكبيرة من جانب سيتي في بقاء غوارديولا، بسبب أن تكسيكي بغيريستين المدير الرياضي للنادي، وفيران سوريانو المدير التنفيذي هما من جلبا الإسباني، ويعدان صديقين مقربين له منذ سنوات.