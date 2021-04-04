مانشستر سيتي يستخدم سانشو للتعاقد مع هالاند

يضع مانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، كبديل مباشر لسيرجيو أغويرو، على الرغم من إدعاء المدرب بيب غوارديولا، أن الفريق لن يكسر خزائنه للنرويجي.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن النادي الذي يقترب من لقبه الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز في أربع سنوات، مستعد لاستخدام شرط البيع الذي أدخلوه في الصفقة التي نقلت جايدون سانشو إلى دورتموند، كورقة مساومة بقيمة 15 مليون جنيه استرليني، في أي حرب مزايدة مع مانشستر يونايتد وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة.

ويطارد سيتي الرباعي على جلب هالاند (20 عاماً) إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لدرجة أن مصدراً في النادي كشف أنهم لا يسعون بنشاط نحو نجم برشلونة ليونيل ميسي.

وانضم سانشو إلى النادي الألماني، مقابل 8 ملايين جنيه عام 2017، تضمنت الصفقة بند بيع بنسبة 15%.

وقدر دورتموند قيمة الإنجليزي (21 عاماً) بـ 108 مليون جنيه عندما كان يونايتد مهتماً الصيف الماضي بضمه، وكان ذلك سيشهد انتعاش بنك سيتي بأكثر من 16 مليون جنيه.

وقد يعرض سيتي التنازل عن هذه الأموال، لكن لا يزال يعتقد أن النادي الألماني سيضطر إلى خفض السعر الذي يطلبه هالاند في أعقاب جائحة فيروس كورونا.

ولدى سيتي خيارات أخرى، على غرار لاعب توتنهام، هاري كاين، وثنائي إنتر ميلان روميلو لوكاكو، ولاوتارو مارتينيز، لكن كل هذه الخيارات ستكلف أكثر من 100 مليون جنيه.