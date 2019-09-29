مانشستر سيتي يستعد لرحيل غوارديولا

وضع مانشستر سيتي خطة للتعامل مع رحيل بيب غوارديولا عن أسوار النادي بعد البحث عن بديل يضمن استمرار طريقة لعب الفريق.

ويرتبط غوارديولا بعقد ينتهي في 2021 وحقق مع مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي مرتين على التوالي.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن حامل لقب البريميير ليغ تواصل مع جيوفاني فان برونكهورست لخلافة غوارديولا في الفريق وأن مدرب فاينورد السابق يتواجد بالفعل مع النادي.

وأوضحت أن الهولندي يحق له دخول النادي ومتابعة طريقة العمل وكذلك التواصل مع الأكاديمية ليكون البديل المتوقع للكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف من التوقيع مع فان برونكهورست هو استمرار فلسفة يوهان كرويف في مانشستر سيتي وليسير على خطى بيب.

يذكر أن مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق ارتبط بالانضمام إلى يوفنتوس الصيف الماضي قبل أن يتجه البيانكونيري للتوقيع مع ساري.