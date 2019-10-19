مانشستر سيتي يستعيد توازنه ويتغلب على بالاس

حقق مانشستر سيتي حامل اللقب المطارد لليفربول المتصدر بفارق كبير المطلوب منه ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وضمن سيتي الفوز في شوط اللقاء الأول على أرض مستضيفه كريستال بالاس بهدفي غابرييل جيزوس (39) ودافيد سيلفا (41)، ليستعيد توازنه ويقلص الفارق مع غريمه موقتاً إلى 5 نقاط.

وأبقى المدرب بيب غوارديولا هداف الفريق سيرجيو أغويرو ولاعب الوسط المتألق رياض محرز على مقاعد البدلاء، وعاد إلى صفوفه قلب الدفاع جون ستونز الذي دخل بديلاً نهاية المباراة.

وافتتح جيزوس التسجيل برأسية جميلة بعد عرضية من بيرناردو سيلفا (39)، عززه بتمريرة ساقطة على المسطرة على حافة المنطقة من رحيم ستيرلينغ تابعها سيلفا على الطائر من مسافة قريبة (41).

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