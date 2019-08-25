مانشستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات على حساب بورنموث

عاد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات بالتغلب على مستضيفه بورنموث بنتيجة 3-1 ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح سيرجيو أغويرو التسجيل للضيوف في الدقيقة 15 بعد تمريرة من كيفين دي بروينه، وهي أول مرة يحرز الأرجنتيني فيها هدفاً كل مباراة من اللقاءات الثلاثة الأولى في البطولة.

وعاد رحيم ستيرلينغ لتعميق الفارق بتسجيل هدف آخر في الدقيقة 43 وهو التاسع له في شباك بورنموث خلال 8 مباريات فقط.

وقبل انتهاء المباراة بدقائق، نجح البديل هاري ويلسون في تقليص الفارق لبورنموث من ركلة حرة ليصبح أكثر من أحرز أهدافاً من خارج منطقة الجزاء هذا الموسم بواقع هدفين.

وبتمريرة من دافيد سيلفا، استطاع أغويرو أن يضيف الهدف الثالث معمقاً جراح صاحب الضيافة.

هذا الانتصار رفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة السابعة بفارق نقطتين عن ليفربول متصدر الترتيب.