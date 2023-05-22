مانشستر سيتي يستهدف مبادلة كانسيلو بـ كيميش

كشفت صحيفة "ذا سن" البريطانية أن مانشستر سيتي يخطط لاختبار تمسك بايرن ميونخ بأيقونته جوشوا كيميش من خلال التقدم بعرضٍ لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويعتزم بطل إنجلترا تقديم ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو المعار حالياً للنادي الألماني كجزءٍ من الصفقة بهدف تسهيلها.

ولطالما حلم بيب غوارديولا مدرب السيتيزنز بالعمل مع كيميش بعدما سبق له الإشراف عليه حين كان مدرباً للعملاق البافاري.

كيميش خير بديل لغوندوغان في مانشستر سيتي

ويخطط سيتي لإيجاد بديل لنجمه إيلكاي غوندوغان الذي قد يقرر الرحيل مع انتهاء عقده خلال الصيف، ويرى أن كيميش هو الخيار الأنسب.

وادعت الجريدة البريطانية ذائعة الصيت أن نجم المانشافت مستاء مما يحصل في بايرن خصوصاً الإقالة غير المتوقعة للمدير الفني السابق يوليان ناغلسمان قبل ربع نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

وربما يفضل النجم البالغ من العمر 28 عاماً الرحيل عن ملعب آليانز آرينا للعمل مجدداً تحت إمرة "بيب" في إنجلترا، علماً بأن عقده الحالي مع العملاق الألماني يمتد حتى صيف عام 2025.