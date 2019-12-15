مانشستر سيتي يسحق آرسنال بثلاثية نظيفة

اكتفى مانشستر سيتي بثلاثة أهداف في شباك مستضيفه آرسنال ليحقق انتصاراً هاماً في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات ضمن المرحلة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح كيفين دي بروينه التسجيل في الدقيقة الثانية، وعزز رحيم ستيرلينغ تقدم سيتي في الدقيقة 15 بالهدف الثاني، قبل أن يضيف دي بروينه الثالث بعد سلسلة من الفرص في الدقيقة 40.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 35 نقطة مقلصاً الفارق مع ليفربول المتصدر إلى 14 نقطة، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 22 نقطة في المركز التاسع.