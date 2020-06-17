مانشستر سيتي يسحق آرسنال بثلاثية نظيفة

سقط آرسنال على ملعب الاتحاد أمام مستضيفه مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة الـ 28 من الدوري الإنجليزي في أول لقاء للفريقين بعد جائحة كورونا.

قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، مرر كيفين دي بروينه عرضية مميزة حاول دافيد لويز إخراجها لكنه حوّلها إلى رحيم ستيرلينغ الذي سددها في المرمى محرزاً أول الأهداف لصاحب الضيافة.

في الشوط الثاني، استطاع سيتي فرض سيطرته وأضاف الهدف الثاني سريعاً بعد ارتكاب لويز خطأ فادح على رياض محرز كلفّ الغانرز ركلة جزاء وبطاقة حمراء للمدافع البرازيلي.

استطاع دي بروينه تحويل ركلة الجزاء إلى هدف ثانٍ قضى على آمال آرسنال في العودة في النتيجة.

وتعرض إيريك غارسيا لإصابة خطيرة نهاية اللقاء أدت إلى تمديد الوقت الإضافي إلى 11 نقطة.

واستغل سيتي الفرصة ليسجل الهدف الثالث عن طريق فيل فودين بعد متابعة لكرة سيرجيو أجويرو التي جاءت في القائم.

قلص هذا الفوز الفارق بين مانشستر سيتي وليفربول مؤقتا إلى 22 نقطة بتواجد السيتزنز في المركز الثاني برصيد 60 نقطة، فيما يحتل آرسنال المركز التاسع برصيد 40 نقطة.